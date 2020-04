Veneto supera quota 13.000 positivi

(ANSA) - VENEZIA, 9 APR - E' il dato delle terapie intensive, dove si sono liberati altri 16 posti letto, l'elemento positivo dell'ultimo bollettino sul Coronavirus in Veneto. Salgono ancora i nuovi positivi (+153), per un totale di 13.086 infetti dall'inizio dell'epidemia. Coloro che presentano tuttora il sono invece 10.497. Il report della Regione segnala 24 vittime in più, rispetto a stamane, per un totale che si avvicina agli 800 deceduti (784, comprese le morti nelle case di riposo). Insieme con le terapie intensive - ora sono 258 i ricoverati - è in calo la pressione (-9) anche nei reparti Covid in area non critica, che ospitano 1.521 pazienti.