In ospedale Schiavonia 24 tende bio-contenimento

(ANSA) - PADOVA, 8 APR - Ci sono anche 24 tende di bio-contenimento all'ospedale "Madre di Teresa di Calcutta" di Schiavonia (Padova), una delle strutture designate come Covid Hospital dalla Regione Veneto. Allestite nelle camere di degenza della terapia semi-intensiva, queste tende a pressione negativa sono "le stesse usate dall'aeronautica militare per trasportare i pazienti affetti da Sars" spiega Domenico Scibetta, direttore generale dell'Uls 6 Euganea. Questa tecnologia garantisce un isolamento ambientale assoluto, e comprende tre micro-filtri per purificare l'aria respirata dal paziente in uscita. Il Covid Hospital dispone di 300 posti letto, 50 in terapia intensiva e 250 nel reparto di malattie infettive: "Finora non abbiamo dovuto occuparli tutti - aggiunge Scibetta -, ma abbiamo preferito essere preparati a catastrofi come quelle avvenute nelle regioni confinanti. La Regione ha investito 3 milioni di euro per potenziare le dotazioni di questo ospedale".