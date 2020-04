Zaia, scienza crede a test sierologico

(ANSA) - VENEZIA, 07 APR - "C'è un network di sperimentazioni per il test sierologico. C'è chi dice che non è validato. Noi guardiamo alla comunità scientifica: ci dicono, e l'hanno scritto nero su bianco, che credono a questa partita". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha avviato in regione la sperimentazione dei test sierologici.

Quindi, da una parte i test sierologici, dall'altra i tamponi già fatti, 153 mila in Veneto. La nuova macchina olandese, installata e avviata oggi nell'Azienda Ospedaliera di Padova, garantirà 9.600 tamponi al giorno potendo effettuare in 15 minuti ciò che la macchina precedente effettuava in due ore; può processare piastre da 300 campioni invece di 90, e quattro piastre in contemporanea.

Zaia guarda infine anche all'ozonoterapia: "Chiederemo, se ce la concedono, questa sperimentazione che sembra funzioni. In Friuli Venezia Giulia hanno fatto delle prove, negli Usa si dice che utilizzino già questa molecola d'ossigeno più performante.

Stiamo a vedere", ha concluso. (ANSA).