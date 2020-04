Meno pazienti in ospedali e t.intensive

(ANSA) - VENEZIA, 7 APR - Diminuisce la pressione su ospedali e terapie intensive in Veneto, secondo l'ultimo bollettino regionale su Coronavirus. Il numero complessivo dei contagiati supera quota 12 mila (12.021 alle ore 18:00), in aumento di 96 da stamani, mentre i casi attualmente positivi sono 10.245, e i negativizzati sono 1.054; in isolamento domiciliare - il dato è aggiornato a ieri sera - ci sono 18.866 persone.

I pazienti in area non critica stasera sono 1.558, -21 rispetto a stamani, quelli in terapia intensiva 289, 8 in meno.

I dimessi in tutto sono 1.316, i deceduti sono 656, 22 in più rispetto a stamani; comprese le strutture non ospedaliere, i morti salgono a 722.

Nelle strutture territoriali, trasferiti dagli ospedali, vi sono 148 pazienti (+3), con 34 dimissioni e 9 decessi. (ANSA).