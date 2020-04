Audiolibri e cuffiette per Schiavonia

(ANSA) - PADOVA, 7 APR - Madame Bovary, Le notti bianche, Moby Dick, La Ricorrenza, i Promessi Sposi, e tanti altri romanzi, saggi, racconti di fiabe in formato di audio-libro saranno messi a disposizione dall'Ulss 6 Euganea dei pazienti del reparto Covid dell'ospedale di Schiavonia di Monselice, per trascorrere con più serenità le interminabili ore del ricovero.

L'iniziativa si avvale del grande catalogo di audio-libri del sito di Rai3 "Ad alta Voce" e di "Liber Liber", caricati dall'Ulss 6 su sistemi adattati per una riproduzione immediata e semplice. Saranno 43 i titoli che verranno distribuiti in settimana, con cuffiette monouso, ai 150 pazienti di Schiavonia; lo stesso progetto, denominato "Empatia Euganea", si allargherà poi ai reparti Covid degli ospedali di Cittadella, Piove di Sacco, e Camposampiero.