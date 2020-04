Veneto, pranzo Pasqua degli chef a casa

(ANSA) - VENEZIA, 5 APR - Condizioneranno anche le tradizioni di Pasqua le restrizioni per crisi Coronavirus. Il pranzo sarà dentro casa, con i familiari e senza deroghe. Ma la tavola pasquale resta momento importante, e può rivelarsi un'esperienza gourmet, con piatti preparati da chef professionisti, come al ristorante. Per il bellunese l'hotel Stella Alpina di Falcade, sulle Dolomiti bellunesi, offre il servizio "Pranzo di Pasqua a casa tua!". Una scelta di 3 primi e 3 secondi per finire con i dolci della pasticceria artigianale e i migliori vini, da ordinare al telefono o whatsapp. Consegna in tutto l'Agordino, con possibilità di pagamento Pos. Spazio ai prodotti di montagna, delle piccole aziende agricole, ora in difficoltà.

Stessa possibilità nel Veneziano con il 'Ca' Matta' di Noale, e lo chef Davide Di Rocco, che assieme alla sua brigata proporrà piatti pasquali orientati sulla cucina di pesce, ma anche con una vasta scelta sul menù on line. Anche qui, consegne a domicilio con massima qualità e igiene.