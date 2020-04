Bimba malata si risveglia,doni follower

(ANSA) - PADOVA, 4 APR - Domani compirà 5 anni, un compleanno speciale per Giorgia, una bimba di Trieste colpita da una malattia misteriosa che le impediva di camminare e muovere le braccia, rimasta in sedazione profonda per 5 mesi all'ospedale di Padova, poi sottoposta a tracheotomia. Tre settimane fa è stata trasferita al centro di riabilitazione "La nostra famiglia" di Conegliano, dove in questi giorni sono arrivati decine di pacchi-regalo spediti dai follower della sua pagina Facebook, e consegnati dai corrieri Amazon. La bambina e il papà stanno pubblicando un video di ringraziamento per ogni scatolone ricevuto: "Volevo tenerli nascosti fino a lunedì, ma sono arrivati tutti insieme e Giorgia li ha visti, così abbiamo dovuto dirle che erano per lei - racconta il padre - Oltre ai regali ci sono tante persone che scrivono per sapere come sta mia figlia, ci fa molto piacere".