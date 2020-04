Bono, posizione finanziaria sana, solida

(ANSA) - TRIESTE, 2 APR - "Con le eccellenti prestazioni di Fincantieri SpA e Vard in fase di massiccia ristrutturazione" dopo il delisting con le sue perdite riflesse nel 2019, "oggi la nostra posizione finanziaria è sana e solida". Lo ha detto l'a.d. di Fincantieri, Giuseppe Bono, durante la conference call con gli analisti all'indomani dell'approvazione del bilancio consolidato 2019, sottolineando che "Vard non sarà un problema nel futuro". Coronavirus: "Siamo pronti a uscire da questa crisi più forti che mai, così fatto in passato". "Il settore crocieristico è uno dei più colpiti" dall'emergenza, "stiamo mettendo in campo tutte le azioni per preservare il carico di lavoro. E' fondamentale per noi, per i nostri fornitori e per la ripresa dell'economia nazionale". "Allo stesso tempo stiamo potenziando i nostri sforzi per garantire nuove opportunità nel settore militare. Stiamo lavorando all'offerta FFG (X) negli Usa, dove siamo ben posizionati e confidiamo che la nostra offerta sarà ben valutata dalla Us Navy".(ANSA).