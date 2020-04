B&B solidali,metà commissioni a ospedali

(ANSA) - VENEZIA, 1 APR - La piattaforma di prenotazioni solidale bed and breakfast Fairbnb.coop, nata per sostenere progetti a rilevante impatto sociale, ha deciso di devolvere il 50% delle commissioni sulle prenotazioni a Istituti e organizzazioni impegnate nella lotta al Coronavirus e legate alle tre "città pilota" Genova, Bologna e Venezia.

Nel capoluogo emiliano la parte di commissioni sarà devoluta alla Fondazione Sant'Orsola, a Venezia sul conto corrente della Regione Veneto e a Genova su quello attivato dalla Regione Liguria. Tutti i fondi saranno destinati al sostegno di medici, infermieri e operatori che lavorano in prima linea e contribuiranno anche al supporto di strutture e cure intensive in ospedali delle tre città.

Oltre a questo, Fairbnb.coop si impegna a coprire direttamente tutti i costi di transazione, impegnando quindi oltre il 25% delle sue revenues lorde, permettendo così al contributo per la lotta al Coronavirus e ai fondi per gli Host di arrivare a destinazione senza costi aggiuntivi. (ANSA).