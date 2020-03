Salone Nautico Venezia al lavoro su 2021

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAR - Gli organizzatori del Salone Nautico di Venezia sono già al lavoro per l'appuntamento del 2021, dopo il rinvio dell'edizione prevista il prossimo giugno a causa dell'emergenza Coronavirus. Era stato il sindaco Luigi Brugnaro, nei giorni scorsi, ad anticipare questa decisione.

La decisione di posticipare la kermesse di un anno, non sovrapponendosi ad altre rassegne analoghe, già calendarizzate in Italia nel secondo semestre, è stata scelta, oltre che per evidenti motivazioni prudenziali legate all'emergenza sanitaria, in accordo con le aziende e gli operatori del settore nautico con l'obiettivo di creare le migliori condizioni per il rilancio del comparto. Nei prossimi mesi continueranno i lavori di infrastrutturazione dell'Arsenale di Venezia, sede del Salone, con un'attenzione alla riorganizzazione delle attività con un calendario di iniziative collaterali, tappe di avvicinamento per garantire ad aziende, operatori e pubblico un'edizione che sia all'altezza del nome di Venezia.