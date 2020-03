Coronavirus: Padova buoni comunali spesa

(ANSA) - PADOVA, 30 MAR - Il sindaco di Padova Sergio Giordani è pronto ad emettere "Buoni Comunali per la spesa" a favore delle famiglie e delle persone in assoluta difficoltà per l'emergenza Covid-19. "Abbiamo lavorato con grande spirito di squadra - ha detto Giordani - per arrivare a trovare, nel più breve tempo possibile, la soluzione e le modalità per distribuire nel territorio del Comune a chi ne ha assoluta e reale necessità i fondi per fare la spesa e garantire quindi i pasti a chi, per i più svariati motivi in questa grave crisi sanitaria, si è trovato senza liquidità nemmeno per mangiare". A Padova sono già state consegnate centinaia di spese grazie alla campagna "Per Padova noi ci siamo" promossa dal Comune, dal Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova, dalla Diocesi di Padova.