Lino Banfi scrive poesia al Papa, 'Vamos! Si torna a S.Marta'

"Per i Paesi martoriati in guerra ha fatto abbastanza… ora un po' di riposo a Santa Marta, nella sua stanza! / Non potrà fare certo tutte le cose come ha fatto fin'adesso, / ma anche stando seduto, se ne fanno tante lo stesso…". Ecco uno stralcio della poesia inedita, "Vamos! Si torna a Santa Marta", che Lino Banfi ha scritto per il Papa in occasione del suo ricovero e ha presentato in un'intervista sul numero in edicola di Famiglia Cristiana.

L'attore racconta l'amicizia che lo lega a Francesco: "Al Papa piacciono molto gli attori comici, quando ci vediamo, gli dico sempre: "Santità, quando è giù di morale, lei mi chiama, io arrivo…".

Nati entrambi nel 1936, i due "grandi vecchi" secondo il popolare artista hanno entrambi una missione: "io quella di far ridere le persone, Francesco quella di far finire le guerre e portare un po' di pace in questo mondo disastrato. Per compierla, dobbiamo andare avanti ancora per una decina d'anni.

I tempi supplementari ci devono essere concessi". Banfi, inoltre, sottolinea il suo record personale: "Sono quello che ha fatto ridere tre Papi".

Il 22 febbraio scorso era il secondo anniversario della morte di sua moglie Lucia: "Il Papa all'epoca mi mandò un messaggio affettuosissimo e qualche mese fa mi aveva promesso che quel giorno avrebbe celebrato una Messa per lei", racconta nell'intervista, "nei giorni in cui stava più male, e tutti eravamo preoccupati, ho detto a Lucia: 'Pensaci tu, mettici una buona parola che il Papa deve restare ancora con noi'".



