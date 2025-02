A Baires il barrio del Papa in ansia prega per lui

C'è un feeling molto speciale tra il Papa e il quartiere di San José de Flores (o Flores) nella capitale argentina, Buenos Aires, dove Jorge Bergoglio è nato (1936), ha frequentato le scuole elementari (dal 1943 al 1948), ha trovato la sua vocazione sacerdotale (1953) e dove ha celebrato la sua ultima messa prima di diventare Papa.

Proprio in virtù di questo legame di amore incondizionato, la gente di Flores risponde con preghiere, messe, candele e tanta preoccupazione per la salute ormai fragile del Pontefice. Il primo Papa latinoamericano è nato il 17 dicembre 1936 - figlio di Mario José Francisco Bergoglio, un impiegato delle ferrovie di origine piemontese, e di Regina María Sívori, una giovane casalinga - in una casa al numero 268 di via Varela a Flores.

Oggi, a quell'indirizzo, si può vedere una casa con le porte bianche dove il Comune ha posto una targa con la scritta 'Qui è nato Papa Francesco'. All'età di 4 anni, i genitori lo iscrissero all'asilo dell'Istituto Nuestra Señora de la Misericordia, dove si ricorda ancora che correva su e giù per le scale. Poco dopo, la famiglia si trasferì in un'altra casa nelle vicinanze (Membrillar 531). Bergoglio è stato ordinato sacerdote nel 1969 e ha sempre mantenuto un grande affetto per la chiesa di Flores. "Anche quando era arcivescovo di Buenos Aires officiava lì le messe, e tornava sempre a Flores", racconta all'ANSA uno dei preti che si occupano delle villas, le baraccopoli, e che preferisce mantenere l'anonimato.

"Quando nulla lasciava ancora presagire che potesse diventare Papa, Francesco aveva già programmato le sue notti a Flores da vescovo. Il suo posto sarebbe stato la stanza 13 della Casa Sacerdotale Monsignor Mariano A. Espinosa, situata in Condarco 581", spiega una donna raccolta in preghiera. Inoltre, una delle ultime messe pubbliche che Bergoglio ha celebrato come vescovo di Buenos Aires è stata per le strade di Flores, a Pumacahua e Ramón L. Falcón, l'11 febbraio 2013. "Si celebravano le feste patronali della parrocchia della Vergine Immacolata di Lourdes, ma a causa dell'affluenza si dovette bloccare il traffico e Bergoglio disse una messa in strada davanti a 1.200 persone", ricorda ancora il parroco delle villas. Ora il barrio di Flores è in ansia per il suo figlio prediletto e prega per lui. Nella Basilica se ne parla ad ogni messa, così come in ogni parrocchia del quartiere. "Flores lo ama, come Francesco ama noi", conferma una fedele.

