Meloni dal Papa: 'Augiuri da tutta la nazione'. Francesco oggi si è alzato dal letto

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "si è recata al Policlinico Gemelli per fare visita al Santo Padre. Meloni ha espresso a Papa Francesco gli auguri di pronta guarigione, a nome del Governo e dell'intera Nazione". "Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo. Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell'umorismo"

Il Papa, durante le sue giornate nella camera al Gemelli, si alza anche dal letto e si accomoda in poltrona. E' quanto si apprende da fonti vaticane, secondo le quali Francesco - cui è stata diagnosticata una polmonite bilaterale - non è sottoposto a una somministrazione supplementare di ossigeno, almeno in forma stabile, ed è "autoventilato". Le stesse fonti sottolineano che "il cuore del Papa regge molto bene". Nel pomeriggio di oggi sarà diffuso un nuovo bollettino con aggiornamenti medici. Si apprende anche che il riposo assoluto che è stato prescritto al Pontefice prevede che non riceva visite, a parte quelle dei diretti collaboratori che gli sottopongono carte e documenti.







"Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, si è svegliato e ha fatto colazione". Lo riferisce la sala stampa vaticana.

Papa Francesco, ricoverato al Gemelli da venerdì scorso, soffre di una "polmonite bilaterale", e le sue condizioni cliniche "continuano a presentare un quadro complesso". E' quanto è stato comunicato ieri sera dal direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, in base agli esami di laboratorio e alla radiografia del torace del Papa, delineando così uno scenario che non può non dirsi preoccupante.

Video Il Papa ricoverato, un arcobaleno incornicia il cielo sul Gemelli

"L'infezione polimicrobica, insorta su un quadro di bronchiectasie e bronchite asmatiforme, e che ha richiesto l'utilizzo di terapia cortisonica antibiotica, rende il trattamento terapeutico più complesso", è stato spiegato ai giornalisti. "La tac torace di controllo alla quale il Santo Padre è stato sottoposto ieri pomeriggio, prescritta dall'equipe sanitaria vaticana e da quella medica della Fondazione Policlinico 'A. Gemelli', ha dimostrato l'insorgenza di una polmonite bilaterale che ha richiesto un'ulteriore terapia farmacologica", si è aggiunto.

