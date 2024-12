La storia della birra, anche Mosé la beveva

"Anche Mosè beveva birra": ne è certo Andrea Ravasco che, con questo titolo, ha scritto un libro (per le edizioni San Paolo) che ripercorre la storia di una delle bevande più diffuse al mondo. Citata venti volte nella Bibbia, l'autore dimostra che era conosciuta in tutti i popoli antichi.



E dunque anche "Mosè, nato e cresciuto in Egitto, avrà di sicuro conosciuto la bevanda fermentata che grande importanza aveva nella società egizia; allevato dalla figlia del Faraone e cresciuto a corte, difficilmente non sarà entrato in contatto con la birra", scrive l'autore.



Si tratta dunque di una bevanda antica che si tramanda da secoli. Se per il mondo occidentale spesso è considerata meno dignitosa del vino, nonostante la sua diffusione, "in realtà nel Vicino Oriente Antico - si legge nella presentazione del libro - aveva una importanza notevole, a livello sia sociale sia religioso, tanto che in Mesopotamia vi era una divinità ad essa dedicata".



La birra, considerata "pane liquido", perché in comune con il pane ha alcuni ingredienti, conserva una tradizione importante anche oggi nel mondo cristiano, tanto che sono diversi i monasteri che si dedicano proprio alla produzione della birra.

Benedetto XVI, originario della Baviera, la beveva volentieri.

Francesco, nel suo recente viaggio apostolico in Belgio, ne ha ricevuto in dono una cassetta da parte di una parrocchia che aiuta i senzatetto di Bruxelles.



Tra le curiosità che emergono nel libro di Ravasco, che è ricercatore di ebraico e docente di lingue bibliche, c'è il fatto che nelle varie traduzioni della Bibbia, il termine birra si trova in alcune e non in altre. Per esempio questa parola non ricorre mai nella Bibbia tradotta in italiana, mentre si trova il termine 'bier' nella traduzione usata dalla Chiesa cattolica in Germania, e 'beer' in alcune Bibbie in lingua inglese, come per esempio la Christian Standard Bible.

A completare il volume ci sono delle ricette per produrre la birra seguendo il metodo usato da assiri, sumeri, babilonesi, egizi e israeliti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA