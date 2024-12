Meloni: "Piazza Pia piccolo miracolo. Il metodo Giubileo dimostra che le cose si possono fare"

"Se noi oggi siamo in grado di inaugurare quest'opera" è anche "grazie al metodo che questo governo ha messo in campo sin dall'inizio, istituendo una cabina di regia a Palazzo Chigi" con tutti gli enti coinvolti, "un tavolo capace di affrontare in tempo reale ostacoli e difficoltà". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando all'inaugurazione di piazza Pia per il Giubileo. Meloni ha parlato di "metodo Giubileo proprio per ricordare che le cose in Italia si possono fare bene e velocemente, che la pubblica amministrazione può stupire quando vuole". La premier auspica lo stesso spirito anche per i "piccoli obiettivi".

"E' accaduto anche qui che ci fossero degli ostacoli. Durante gli scavi è stata scoperta una villa", ma i lavori non si sono bloccati come "prassi" avrebbe "imposto". Ed è stato "sicuramente un piccolo miracolo civile di cui siamo capaci quando vogliamo" ha detto la premier Giorgia Meloni parlando all'inaugurazione di piazza Pia per il Giubileo.

"Benvenuti a Piazza Pia. Ci credevano in pochi ma ce l'abbiamo fatta. Il Giubileo regala a Roma una nuova bellissima piazza che ha richiesto il massimo impegno e collaborazione che ci ha permesso di superare gli imprevisti".

Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri del corso dell'inaugurazione di Piazza Pia per il Giubileo.

"Sono intervenuti operai, archeologi: un poderoso sforzo collettivo per cui porto la gratitudine di Roma. Una sfida temeraria. Ma abbiamo creduto che non fosse possibile perdere l'occasione, correre il rischio e dare a Roma questa bella piazza".

"Qui ho visto ragazzi italiani e stranieri a lavorare insieme: è il bello dell'integrazione vera. È la risposta a chi vorrebbe che in Italia non si facesse mai nulla". Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini all'inaugurazione di Piazza Pia per il Giubileo. "E' l'esempio che se le forze politiche sociali e sindacali remano nella stessa direzione l'Italia non prende lezioni da nessuno. Abbiamo gli operai e gli ingegneri migliori. L'importante è che non ci sia nessuno che vuole fermare il futuro. Il mio pensiero va a quei padri e madri che con caschetto e giubbotto stanno lavorando per rendere più bello e veloce il Paese".

