Agroalimentare: il 10 e 11 ottobre torna il Marché au Fort a Bard

Torna l'appuntamento con il Marché au Fort a Bard, rassegna dedicata alle eccellenze dell'agroalimentare in Valle d'Aosta. La manifestazione è in programma il 10 e l'11 ottobre.

"Una delle novità dell'edizione 2020 - si legge nella presentazione dell'evento - è proprio l'articolazione su due giornate, così da garantire da una parte la massima sicurezza per i produttori/espositori e i visitatori, e dall'altra la possibilità di avere un numero presunto di visitatori complessivo tale da dare una significativa evidenza economica al settore".

Saranno 71 i produttori/espositori a presentare le produzioni delle filiere agroalimentari valdostane: dai salumi ai formaggi, dal miele ai prodotti da forno, dalle carni ai vini e alle produzioni ortofrutticole, "in particolare i prodotti ottenuti con materie prime agricole provenienti direttamente dall'azienda partecipante o produzioni sotto regimi di qualità quali Dop, Doc, Ig, o ancora i prodotti agroalimentari tradizionali (Pat), i prodotti trasformati ottenuti in prevalenza con materie prime agricole di origine regionale, con particolare attenzione a quelli biologici o in filiera completa dalla materia prima al prodotto finale".