Lavoro, incontro formativo ad Aosta su pari opportunità

Un incontro formativo incentrato sui contenuti della legge 162/2021 in materia di pari opportunità tra uomini e donne in ambito lavorativo: l'evento è in programma lunedì 21 febbraio, a partire dalle ore 14.30, nella Sala Ida Maria Viglino di Palazzo Regionale, ad Aosta.

Organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Aosta, in collaborazione l'Assessorato regionale del Lavoro, è aperto a tutti, ad accesso libero, ed è rivolto in particolare agli Avvocati iscritti all'Ordine, alle imprese, ai consulenti del lavoro, alle associazioni sindacali e datoriali.

Verranno introdotte le principali novità previste dalla legge "andando ad approfondire la genesi e i contenuti della riforma, il punto di vista dei lavoratori e dei datori di lavori".

"Con la legge 162/2021 - si legge in una nota - il legislatore è intervenuto in materia di pari opportunità nel contesto lavorativo, rafforzando la tutela già offerta dal Codice delle Pari Opportunità, inserendo un inedito sistema di certificazione e conseguente premialità per le aziende virtuose e inasprendo l'apparato di sanzioni e controlli".

L'incontro, moderato da Giovanna Prato, giuslavorista e Presidente del Consiglio Pari Opportunità dell'Ordine di Biella, avrà come relatori l'Onorevole Chiara Gribaudo, firmataria della proposta di legge, l'avvocata Tatiana Biagioni, Presidente dell'Associazione Giuslavoristi Italiani e l'avvocata Giovanna Pacchiana Parravicini, Presidente dell'Associazione Giuslavoristi Italiani Sezione Piemonte e Valle d'Aosta.

Interverranno inoltre l'assessore Luigi Bertschy, Katya Foletto, Consigliera Regionale di Parità, Domenico Palmas, Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Aosta e Alessandra Fanizzi, Presidente del Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Aosta.