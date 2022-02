Lavoro, approvato Programma annuale interventi per il 2022

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato il Programma annuale degli interventi 2022, che prevede interventi e misure da realizzare durante l'anno per dare attuazione al Piano triennale di politica del lavoro 2021-2023, "documento strategico approvato l'anno scorso volto a rafforzare le politiche attive per il lavoro in Valle d'Aosta".

Lo ha comunicato l'assessorato regionale al lavoro.

Sono previsti "numerosi interventi in tema di lavoro e di formazione, sia in continuità con quanto già realizzato nell'anno passato sia introducendo nuove e ulteriori misure per rispondere alle esigenze che provengono dal mercato del lavoro".

In particolare, "ampio spazio è dedicato alle azioni finalizzate all'occupazione giovanile: per esempio, si prevede di riproporre, in continuità con il 2021, l'assegnazione di borse di studio ai giovani che scelgono di frequentare, al di fuori del territorio regionale, percorsi formativi di livello terziario non universitari (Its e Ifts), caratterizzati da un alto livello di occupabilità". Sono, inoltre, previste misure come il nuovo progetto Bon Emploi, già avviato, che propone un percorso individualizzato di ricerca attiva del lavoro. "Trovano spazio - si legge in una nota - tutte le iniziative per l'inclusione sociale-lavorativa: tra le diverse azioni proposte, vi è la promozione della figura del disability manager, profilo professionale volto a facilitare l'inserimento delle persone con disabilità all'interno delle organizzazioni.

Infine, con l'obiettivo di rafforzare il mercato del lavoro guardando alle imprese del territorio, nel corso del 2022, saranno previsti diversi interventi che metteranno al centro il tessuto economico e produttivo, per analizzarne i fabbisogni e rispondere puntualmente alle sue necessità, favorendo anche la formazione continua dei dipendenti, supportando e ottimizzando la qualità della formazione". E' inoltre previsto lo sviluppo dello "Sportello Imprese", servizio di supporto agli imprenditori o aspiranti tali che, ad oggi, eroga informazioni relative ai tirocini, agli incentivi all'occupazione, agli ammortizzatori sociali, nonché servizi di selezione di personale e di incontro domanda e offerta di lavoro, ma nel corso dell'anno vedrà l'attivazione di nuovi servizi, tra cui la messa a disposizione di uno Sportello Imprese virtuale.

E' possibile consultare il documento integrale sul Canale tematico "Lavoro" del sito istituzionale al link https://lavoro.regione.vda.it/focus/ppl oppure su www.regione.vda.it alla sezione Avvisi e documenti - Albo Notiziario.