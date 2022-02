Ricerca lavoro, parte progetto Bon emploi

Un percorso individualizzato di ricerca attiva del lavoro, partendo da ciò che già si conosce e si sa fare: è il Progetto Bon Emploi, finanziato con risorse del bilancio regionale per un valore di 1,5 milioni per l'annualità 2022.

L'iniziativa - si legge in una nota - propone "un percorso a tappe pensato per raggiungere un traguardo professionale, con il supporto di un operatore specializzato, il più rispondente possibile alle esigenze e ai bisogni del lavoratore e alle richieste del mercato del lavoro regionale".

La prima fase sarà svolta sotto forma di colloqui individuali o piccoli gruppi, in cui ci si focalizzerà sull'analisi delle competenze e sulla definizione del traguardo professionale; la seconda parte sarà strutturata in base alle esigenze di ciascun iscritto e prevederà diverse azioni tra cui lo svolgimento di un tirocinio in un'azienda del territorio regionale, la frequenza di percorsi di formazione specifici di durata variabile connessi al bisogno espresso e/o l'accompagnamento nella ricerca del lavoro. Sia per lo svolgimento del tirocinio che per la partecipazione a percorsi formativi sono previste delle indennità di frequenza.

"Quest' iniziativa nasce dall'esigenza di rispondere prontamente e seriamente - spiega l'Assessore al Lavoro Luigi Bertschy - all'inserimento e alla ricollocazione lavorativa degli iscritti ai Cpi. Il progetto è frutto di un lavoro, iniziato nel corso del 2021, di un'attenta e qualificata progettazione interna e di condivisione all'interno del Consiglio politiche del lavoro.

Inoltre il progetto Bon Emploi anticipa l'idea della Garanzia occupabilità dei lavoratori che sarà finanziato con le risorse del Pnrr e che è in fase di progettazione. Possiamo pertanto dire di essere dei precursori con la nostra misura regionale".

Le persone interessate potranno recarsi nel proprio Centro per l'Impiego dove potranno ricevere informazioni più dettagliate dagli operatori oppure telefonare ai numeri +39 0165 27 45 49 e +39 0165 27 45 22. Ulteriori informazioni sono reperibili al link https://lavoro.regione.vda.it/cittadini/servizi/bon-emploi.