Lavoro: al via campagna informativa su opportunità giovani

Si chiama Proskill la nuova campagna di informazione per orientare e promuovere la conoscenza delle numerose opportunità formative e professionali offerte dai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) attive sul territorio regionale, di durata triennale o quadriennale.

Diretta agli studenti in uscita dalla terza media e alle loro famiglie, nonché agli insegnanti, "vuole far conoscere i percorsi di istruzione e formazione professionale attivi in Valle d'Aosta - si legge in una nota - e favorire l'orientamento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado". Per l'anno scolastico 2022-2023 l'offerta formativa è composta da 9 percorsi IeFP di durata triennale per diventare operatore elettrico, termoidraulico, agricolo, alla ristorazione, con indirizzi commis di cucina e commis di sala/bar, del benessere, indirizzi acconciatura ed estetica, oppure ancora operatore alla riparazione dei veicoli a motore negli indirizzi di carrozzeria e meccanica. Infine, sarà attivato un nuovo percorso, quello per tecnico dello sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali, di durata quadriennale.

Le opportunità offerte dai percorsi di IeFP saranno veicolate tramite diverse attività multicanale, di orientamento e promozione.

Per l'11 gennaio 2022 è previsto un incontro di orientamento dedicato ai genitori e agli studenti interessati a queste opportunità, dove saranno esposti i percorsi attivi e sarà possibile rivolgere ulteriori domande per avere maggiori informazioni sui percorsi. Inoltre è stato coinvolto nella campagna di comunicazione anche il cantautore valdostano Peter Blame, che ha realizzato un inedito musicale dal titolo Supernova visibile sul canale Youtube della Regione (https://youtu.be/lFp64Fp8Aao).

"Che cosa farò da grande? È la domanda che tutti i nostri ragazzi si pongono di fronte ai primi importanti momenti di transizione della vita. L'orientamento è un importante strumento per permettere ai nostri studenti di gestire con maggiore consapevolezza le loro scelte. E per questo abbiamo voluto che fossero gli stessi ragazzi, partendo dalla loro esperienza, a presentare i percorsi di istruzione e formazione professionale ai loro coetanei. Una campagna informativa innovativa, frutto del lavoro che l'Assessorato sta portando avanti per cercare di favorire la consapevolezza dei giovani sulle prospettive occupazionali andando a colmare il mismatch tra profili disponibili ed esigenze del mercato del lavoro", commenta l'Assessore Luigi Bertschy.