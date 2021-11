Imprese: Destinazione export, road show coinvolge Vda

E' in programma giovedì 18 novembre dalle 11 alle 12.30 la terza tappa del road show "Destinazione Export", incontro è volto ad approfondire gli strumenti e le misure di supporto all'export messi a disposizione dal Sistema Paese e riuniti nel portale Export.gov.it. Lo comunica l'assessorato dello Sviluppo economico della Regione Autonoma Valle d'Aosta invitando le imprese locali a partecipare.

"Questo evento si configura come un importante momento di confronto - sottolinea l'assessore Luigi Bertschy - e sarà l'occasione per conoscere le misure e gli strumenti messi a disposizione sia dallo stato sia dell'Amministrazione Regionale e dagli enti a servizio delle imprese presenti sul territorio valdostano per quanto concerne l'internazionalizzazione, oggi come non mai un'opportunità di sviluppo e crescita in questo momento di ripartenza." Il Roadshow è promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Sace, Simest e l'Agenzia Ice, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e Unioncamere.

Gli incontri sono ospitati da diverse regioni in modalità live streaming. Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta interverranno Marco Riccardi (dirigente regionale) e Claudia Carnevali (Chambre valdotaine).

La partecipazione è gratuita previa registrazione al seguente link https://export.gov.it/eventi/roadshow-regionale-tappa-nord-ovest .