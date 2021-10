Lavoro, avviata procedura per nuovo consigliere/a di parità

E' stata avviata la procedura di selezione per la designazione del/della Consigliere/a regionale di parità. Le candidature dovranno essere presentate entro il 4 novembre. Lo comunica l'assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro precisando che l'incarico avrà durata coincidente con la legislatura e terminerà nel 2025.

Possono partecipare alla procedura di selezione tutti i soggetti che possiedono requisiti di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di mercato del lavoro, con particolare riferimento al lavoro femminile e alle pari opportunità e dimostrano la conoscenza della lingua francese.

Due le novità introdotte: la presentazione da parte dei candidati di un programma delle attività da porre in essere durante l'incarico; la commissione di valutazione deputata all'accertamento del possesso dei requisiti degli istanti è composta dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, che la presiede, e da due membri indicati dal Consiglio per le politiche del lavoro.

L'incarico prevede l'erogazione di una indennità mensile.

"Il bando per la consigliera o il consigliere di parità - commenta l'assessore Luigi Bertschy - si manifesta in un momento particolarmente importante per la programmazione delle strategie sull'occupazione. Chi rivestirà questo ruolo si troverà, infatti, a svolgere le sue funzioni, quali la promozione e il controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro e la gestione dei comitati per le pari opportunità, nell'ambito delle linee di azione tracciate con il Piano di politica del lavoro, che riserva ampio spazio alle tematiche dell'inclusione e della parità di genere. Con la modifica di legge apportata quest'anno, abbiamo ritenuto importante chiedere ai candidati di proporre gli obiettivi che intendono perseguire durante il mandato in modo da lavorare fin da subito su azioni concrete".