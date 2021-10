Istituito nucleo valutazione Piano politiche del lavoro 2021-23

La Giunta regionale ha approvato la costituzione del Nucleo di valutazione del Piano politiche del lavoro 2021-2023. E' presieduto dalla professoressa Ivana Pais, docente dell'Università Cattolica di Milano ed esperta in politiche valutative, ed è composto da Marco Lorenzetti (in rappresentanza dei datori di lavoro), Vilma Gaillard (organizzazioni sindacali), Roberto Grosso (terzo settore), Daniele Chapellu (Anpal servizi), e Stefania Riccardi, coordinatore del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione.

"Si tratta - sottolinea l'assessore Luigi Bertschy - di un'importante novità nel panorama pubblico, in quanto sarà questo organismo, composto prevalentemente da componenti esterni all'Amministrazione regionale, a valutare l'impatto e i risultati delle azioni messe in atto. La costituzione del Nucleo di valutazione nasce da una chiara volontà di valutare l'impatto delle Politiche del Lavoro insieme alle forze sociali e alle imprese per responsabilizzare il sistema e superare l'autoreferenzialità della pubblica amministrazione".