Confindustria: Giachino, a politica chiediamo meno burocrazia

"Alla politica chiediamo meno burocrazia, meno ideologia nelle scelte economiche, meno interessi elettorali e più attenzione al bene comune e al benessere condiviso". Lo ha detto il presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Giancarlo Giachino, intervenendo durante la 76/a assemblea dell'organizzazione di imprenditori che si svolge all'aeroporto Corrado Gex.

"Noi di Confindustria Valle d'Aosta - ha aggiunto - vogliamo essere parte attiva nel raggiungere gli obiettivi che ci diamo con la ripartenza. Per questo metteremo sempre più a sistema le competenze e le progettualità presenti sul nostro territorio. La Valle d'Aosta ha i mezzi, le persone e le capacità: la politica valorizzi queste potenzialità e contribuiremo a creare un sistema industriale più forte e moderno per una Valle d'Aosta competitiva, autonoma e autosufficiente". Inoltre "non abbiamo ancora ben capito come vogliamo, o meglio vogliono, recuperare il gap di infrastrutture, per favorire la trasformazione tecnologica e digitale. Vogliamo scoprire quali siano le politiche per attrarre investimenti, che costituiscono la precondizione, insieme alla necessaria azione di prevenzione e controllo, per risolvere il problema della legalità".