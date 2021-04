Covid: Rosset (Chambre), ora fondamentale supporto a imprese

(ANSA) - AOSTA, 23 APR - "E' importante riuscire ad uscire prima possibile dall'emergenza sanitaria ed è quindi fondamentale mettere in campo tutti gli strumenti necessari a supportare le imprese che fino ad ora sono riuscite e tenere duro e che aspettano segnali chiari e precisi su quella che dovrà essere la strada da intraprendere". E' quanto dichiara Nicola Rosset, presidente della Chambre valdotaine, presentando i dati sull'andamento del numero delle imprese nel primo trimestre 2021. Dati che confermano la stagnazione del comparto imprenditoriale con un calo di iscrizioni e cancellazioni.

"Le misure di ristoro saranno certamente fondamentali - aggiunge Rosset - e sarà necessario che queste vadano ad aiutare coloro che hanno realmente subito un danno. Non dobbiamo però dimenticare che le imprese hanno anche bisogno di certezze sul futuro, proprio per poter decidere consapevolmente e con tutti gli elementi necessari quando e come far ripartire la propria attività ed i propri investimenti ". (ANSA).