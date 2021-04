Italia-Francia: al via bando Alcotra per rilancio post-Covid

Dal 15 aprile al 30 giugno sarà aperto il quarto bando per il deposito di proposte progettuali nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg Italia-Francia Alcotra 2014/20. Bando che è finalizzato a "dare un segnale di rilancio al tessuto socio-economico e un contributo concreto nella ricostruzione post pandemia da Covid-19". A disposizione 15 milioni di euro, contenuti all'interno del Fesr, basati sulle prime economie che si sono rese disponibili e su uno scenario di chiusura dei progetti in corso entro dicembre 2023, data di chiusura della programmazione 2014/20.

"L'obiettivo - spiega l'assessore agli Affari europei, Luciano Caveri - è di agire a supporto degli attori del territorio in un contesto di crisi sanitaria e di avvenimenti alluvionali e climatici utilizzando le ultime risorse disponibili in overbooking. Un atto concreto di ripartenza per i nostri territori già così profondamente segnati dalla pandemia da Covid-19 e dalla crisi socio-economica che ha generato".

Il bando, per Progetti della durata di 15 mesi da gennaio 2022 a marzo 2023, sarà suddiviso in due: Bando Alcotra Rilancio e Bando Progetti Ponte.

Per il primo le proposte dovranno riguardare: azioni che favoriscano gli investimenti nel campo dei servizi sanitari, del turismo e della cultura; azioni verso una ripresa "ecologica, digitale e resiliente dell'economia"; sperimentazione di servizi e azioni che rispondano al contesto di crisi sanitaria, sociale e economica in ottica di ricostruzione post Covid-19 o di risposta agli eventi climatici intensi come la tempesta Alex, nonché una transizione verso il Programma 2021/27. Il secondo sarà riservato ai beneficiari di progetti già programmati dal primo o dal secondo bando del Programma per attività complementari o nuove di un progetto già finanziato, anche in risposta al contesto di crisi sanitaria o della tempesta Alex, e azioni di capitalizzazione dei risultati, dei prodotti o delle metodologie.