Confindustria: situazioni mercato complesse e incerte Vda

(ANSA) - AOSTA, 13 GEN - "Il peggioramento degli indicatori rispetto al trimestre precedente è di lieve entità, ciò vuol dire che le imprese intervistate si attendono per i prossimi mesi ancora situazioni di mercato complesse ed incerte". E' questa la previsione per i primi tre mesi del 2012 della Confindustria Valle d'Aosta che ha diffuso oggi l'esito del sondaggio effettuato presso gli iscritti. L'associazione segnala "una notevole differenza tra il comparto manifatturiero e quello dei servizi, in quest'ultimo il clima di fiducia migliora in modo marcato laddove nel manifatturiero si assiste ad un notevole peggioramento rispetto ai valori registrati in settembre". Peggiora lievemente il dato relativo all'occupazione, mentre rimane sostanzialmente stabile il ricorso alla cassa integrazione guadagni. (ANSA).