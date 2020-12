Lavoro: approvate disposizioni per percorsi apprendistato

La Giunta Regionale ha approvato le disposizioni sperimentali per l'attuazione di percorsi di apprendistato nell'ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP) finalizzati all'acquisizione del diploma professionale. La sperimentazione nell'anno formativo 2020/21 sarà effettuata inizialmente nell'ambito del percorso denominato P066 Percorso di IV anno IeFP nel settore del benessere 2020/2021 gestito da Progetto Formazione Scrl, che si avvierà entro il 31 gennaio 2021, e permetterà il conseguimento di due titoli di studio: tecnico dell'acconciatura e tecnico dei trattamenti estetici.

"Tale sperimentazione - si legge in una nota - è promossa dall'Amministrazione regionale sia con sostegni economici nei confronti dell'ente di formazione attuatore, delle imprese e degli apprendisti coinvolti, sia con azioni di sistema e di promozione, queste ultime anche con la collaborazione delle parti sociali".

L'apprendistato per l'ottenimento del diploma professionale è un contratto di lavoro che permette ai giovani di essere assunti come apprendisti anticipando l'ingresso nel mondo del lavoro e, contemporaneamente, di frequentare un percorso di formazione per conseguire un - titolo di studio. "Tale tipologia d'intervento - dichiara l'Assessore Luigi Bertschy - è per la Valle d'Aosta un'interessante novità che permetterà agli studenti di avvicinarsi al mondo del lavoro già durante il percorso formativo, favorendo la creazione di un rapporto continuativo e coerente tra formazione e lavoro. Rappresenta una novità assoluta e si fonda sul consenso preventivo delle parti in causa, ente di formazione/impresa/giovane, ponendosi obiettivi concreti da raggiungere e tempi certi. Un ulteriore punto di forza di questo percorso è il miglioramento della transizione aula - azienda, che mira a ridurre il gap tra competenze acquisite in contesti formativi e competenze richieste dal tessuto produttivo".