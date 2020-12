Confindustria Valle d'Aosta, Fabrizio Turcato vicepresidente

Francesco Turcato, 42 anni, nato a Palmanova, laureato in Scienze Giuridiche ed amministratore delegato di diverse realtà produttive tra cui la Elettro Meccanica Aosta srl, è il nuovo vicepresidente di Confindustria Valle d'Aosta. Lo ha nominato il Consiglio generale dell'associazione degli imprenditori.

"Sono molto onorato di questa nomina e spero di dare il mio contributo all'Associazione - ha sottolineato Francesco Turcato - nel non facile compito di tutelare e rappresentare le ragioni dell'impresa in un tempo non certo facile. Auspico di riuscire a far crescere il prestigio cha la nostra Associazione ha conquistato per essere sempre più protagonisti nella vita della nostra Regione attraverso la valorizzazione di tutte le nostre potenzialità allo scopo di contribuire a creare un sistema industriale più forte e, grazie ad esso, una Regione più competitiva".