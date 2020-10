Imprese: accordo albergatori-edili per nuove sinergie

Promuovere attività e servizi agevolati, con l'obiettivo di creare nuove sinergie tra il mondo dell'ospitalità e quello edile: è l'obiettivo dell'accordo di collaborazione siglato tra l'Associazione degli albergatori valdostani (Adava) e Confindustria. L'intesa prevede formule di reciproca promozione che vanno nella direzione di creare nuove opportunità a favore dei soci aderenti: Confindustria si impegna "ad individuare e a stilare una apposita lista di associati collegati al mondo edile che offriranno agli associati Adava condizioni di particolare favore per eventuali lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria delle proprie strutture, Adava invece si farà promotrice di tale proposta nei confronti degli associati attraverso i propri canali di informazione e comunicazione.

"L'iniziativa - sottolinea il presidente di Adava, Filippo Gérard - ha l'obiettivo di avvicinare e rafforzare ulteriormente la collaborazione tra due settori, quello turistico ricettivo e quello edile, particolarmente importanti per il tessuto economico regionale e fortemente interconnessi tra loro. La nostra associazione conta attualmente oltre 800 imprese ricettive associate e per tutte queste attività risulta più che mai essenziale continuare ad investire nella qualità immobiliare della struttura ricettiva".

"La collaborazione che oggi avviamo con questo accordo - dichiara Giancarlo Giachino, Presidente di Confindustria Valle d'Aosta - ribadisce l'assoluta necessità di fare rete al fine di attivare tutte le energie positive e metterle a disposizione del territorio. L'obiettivo è quello di innescare un circolo virtuoso di cui a beneficiarne siano due settori importantissimi e trainanti per l'economia regionale".