Lavoro: Vda, a novembre i Job training days on line

(ANSA) - AOSTA, 19 SET - Si svolgerà a novembre, quasi completamente online in coerenza con le norme anti-Covid, il consueto appuntamento con i Job training days, dedicato all'incontro domanda-offerta di lavoro. Lo rende noto l'assessorato regionale Affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti.

Il programma si articolerà in cinque giornate, ciascuna delle quali dedicata a un tema (la formazione, i colloqui di lavoro, l'Europa) e si concluderà con un momento di approfondimento sul lavoro post-Covid, a cura di diverse personalità del sistema economico.

"Nonostante le indicazioni operative per il contenimento del contagio", fa sapere l'assessorato, viene mantenuto "l'appuntamento tradizionale, che consentirà anche alle imprese valdostane di utilizzare modalità tecnologiche innovative, come, ad esempio, il curriculum vitae on line". (ANSA).