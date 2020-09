Fase 3: nuove misure a sostegno attività economiche in Vda

La Giunta regionale ha approvato due provvedimenti che, in applicazione della legge regionale 8/2020, consentiranno di accedere a ulteriori finanziamenti regionali volti a sostenere la ripresa delle attività economiche. Il primo riguarda la concessione di contributi a fondo perso del 50% sulle spese, correnti e d'investimento, sostenute dalle imprese operanti, rispettivamente: nei settori turistico-ricettivo, del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi correlati e dei raggruppamenti di operatori turistici, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 3,6 milioni di euro; industriale, artigiano, delle attività professionali e degli enti di formazione, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 4,9 milioni di euro; agricolo, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 800.000 euro.

Il secondo provvedimento riguarda la concessione del bonus/contributo di 2 mila euro, una tantum e non ripetibile, a favore dei titolari della gestione delle strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner), con una dotazione finanziaria pari a 200.000 euro. La piattaforma per accedere alle domande sarà attiva da giovedì 10 settembre, a partire dalle 14.