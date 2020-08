Lavoro: incentivi assunzioni, presentati 1.100 progetti

Nell'ambito degli incentivi a fondo perduto destinati alle Pmi valdostane sono state oltre 1.100 le assunzioni incentivate, tra tempo indeterminato e determinato, e le aziende beneficiarie sono state 460 portando all'esaurimento dello stanziamento previsto. Lo ha comunicato l'assessore regionale alle politiche del lavoro precisando che le risorse stanziate per il finanziamento della misura economica straordinaria anticrisi prevista dalla legge 8/2020 sono state pari a 3,8 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale europeo (Fse). "Questa misura ha dato un supporto tangibile alle aziende valdostane - sottolinea l'assessore Luigi Bertschy - che sono riuscite a reagire alle difficoltà della crisi sanitaria e dall'altro un'opportunità occupazionale alle persone che, in questa fase difficile, erano in cerca di un'occupazione. Il dato è decisamente positivo e incoraggiante per la nostra economia.

L'iniziativa rientra in una strategia di ripresa più ampia che il Consiglio regionale ha voluto portare avanti per supportare il tessuto produttivo valdostano. A settembre infatti è prevista la pubblicazione di un bando per le Pmi che si impegnano a mantenere il livello occupazionale nei prossimi mesi".