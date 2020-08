Lavoro: Vda punta su social per offerte e informazioni

"Con l'obiettivo di rispondere in maniera semplice, concreta e immediata alle esigenze dei cittadini e delle imprese valdostane, sono stati aperti canali social quali Youtube, Instagram, LinkedIn, ed è stata potenziata la pagina Facebook". Lo comunica l'assessorato regionale alle Politiche del lavoro che ha attivato alcune iniziative attraverso il Dipartimento del Lavoro e della Formazione.

"All'interno di questi social - è spiegato in una nota - sono presenti, oltre alle offerte di lavoro che pervengono ai Centri per l'Impiego, anche pillole digitali utili nella vita di tutti i giorni, quali video tutorial su procedure online, come per le chiamate pubbliche o le misure anticrisi Covid-19, consigli su come impostare il proprio curriculum vitae in modo efficace, e molto altro".

"Per affrontare problemi complessi come quelli che oggi pongono le trasformazioni nel mondo del lavoro - commenta l'assessore Luigi Bertschy - è necessario l'utilizzo di ogni mezzo a disposizione per raggiungere una platea la più ampia possibile.

L'obiettivo è quello di sfruttare i nuovi canali di comunicazione per garantire un accesso più semplice ai servizi della pubblica amministrazione e allo stesso tempo una nuova modalità comunicativa con i cittadini. Il riscontro è positivo e indica che la direzione intrapresa è corretta".