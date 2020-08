Lavoro: rifinanziati incentivi per assunzioni nelle Pmi

E' stata rifinanziata la misura economica anticrisi Covid-19 costituita da incentivi a fondo perduto per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato destinati alle pmi valdostane. la somma stanziata ammonta a due milioni di euro per il 2020, a valere su fondi Fse della programmazione 2014/2020. Lo ha comunicato l'assessore alle politiche del lavoro, Luigi Bertschy, precisando che "questa misura anticrisi regionale rappresenta un importante strumento per il sostegno all'occupazione delle persone in cerca di occupazione: oggi, con il rifinanziamento di tale misura, intendiamo inoltre continuare a sostenere direttamente le aziende valdostane che hanno dimostrato resilienza e vitalità nonostante l'incertezza dettata dalla crisi economica".

La misura riguarda contributi in "de minimis" alle Pmi che hanno unità operativa in Valle d'Aosta per assunzioni a tempo determinato di almeno due mesi o a tempo indeterminato, di soggetti disoccupati o inattivi, avvenute nel periodo intercorrente tra il 18 maggio 2020 e il 31 dicembre 2021. E' consentita inoltre la proroga delle assunzioni a tempo determinato incentivate o la trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro a tempo determinato incentivati. Le domande potranno essere presentate esclusivamente in via telematica a partire dalle 14 di lunedì 24 agosto 2020, tramite il sistema Sispreg2014 reso disponibile per la compilazione sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta.