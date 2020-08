Innovazione: progetto FabLab ad Aosta per assistenza Pmi

Nell'ambito del Progetto CIRcuItO, la Regione Valle d'Aosta sta promuovendo l'attivazione di un FabLab (Fabrication Laboratory) transfrontaliero, situato nella città di Aosta, che possa proporsi come un centro di consulenza, di assistenza, di sviluppo progetti e prototipi indirizzati a Pmi, a professionisti e a privati.

"Nel nuovo laboratorio prototipale condiviso - è spiegato in una nota dello Sportello promozione innovazione e internazionalizzazione Spin2 - Alps Enterprise Europe Network (Servizio associato fra la Camera valdostana delle imprese e delle professioni e Unioncamere Piemonte) - si potranno sviluppare progetti di innovazione e sperimentazione nel campo della manifattura avanzata, applicata ai settori tecnologici di specializzazione della Regione e dei territori transfrontalieri limitrofi".

L'iniziativa - in dettaglio - si propone di "diffondere la conoscenza delle potenzialità delle tecnologie di produzione digitale ad un pubblico il più possibile vasto e transfrontaliero, offrendo la possibilità di sperimentarle dal vivo, con il supporto di tutor e di iniziative formative mirate".

L'avviso di manifestazione di interesse è aperto fino al 31 agosto 2020 e ha l'unico scopo di individuare e selezionare gli operatori economici interessati all'esecuzione del servizio e in possesso dei requisiti, da invitare ad una successiva procedura negoziata che prevederà la presentazione di una proposta progettuale dettagliata.