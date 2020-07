Formazione: approvata offerta per quarto anno Iefp

Gli studenti in uscita dai percorsi triennali Iefp ora hanno la possibilità di frequentare il quarto anno per conseguire il diploma professionale in Valle d'Aosta oppure in Italia o all'estero. Lo comunica l'assessorato regionale delle politiche del lavoro, a seguito dell'approvazione dell'offerta formativa del quarto anno nell'ambito del Sistema regionale di istruzione e formazione professionale (Iefp) per l'anno scolastico 2020-2021.

In particolare - come spiegato in una nota - saranno messi a bando due percorsi, in ambito benessere e in ambito turistico, finanziati con risorse a valere sul Piano Giovani. I corsi saranno gestiti da organismi di formazione accreditati identificato con avviso pubblico di prossima emanazione. Per le altre qualifiche previste dal sistema IeFP valdostano, è previsto anche il finanziamento di corsi in altre Regioni italiane o all'estero, mediante lo strumento del voucher, che andrà a rimborsare le spese sostenute per la frequenza.

L'importanza dell'offerta Iefp per la formazione professionale dei giovani è sottolineata dall'assessore Luigi Bertschy, che esprime "soddisfazione per l'utilizzo del voucher come strumento di finanziamento di percorsi non disponibili sul territorio regionale, che darà la possibilità ai giovani valdostani di proseguire la loro formazione in un contesto differente, ma comunque seguiti e accompagnati dagli enti dei percorsi triennali regionali Iefp".