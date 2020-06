Lavoro: progetto House & work per attrarre ricercatori

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato l'avviso "House & Work", prenotando per gli anni 2020/2022 la somma complessiva di 324 mila euro.

L'iniziativa - come si legge in una nota - "intende attrarre nel territorio regionale ricercatori e lavoratori altamente qualificati che decidono di stabilirsi in Valle d'Aosta per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali, centri di eccellenza, organismi di ricerca che hanno una unità operativa locale in Valle d'Aosta e sono impegnati in progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla produzione di prodotti, di processi o di servizi tecnologici innovativi, atti a favorire ricadute sul territorio in termini di impatto sull'occupazione, sulla competitività del sistema produttivo, sulla qualità del sistema della ricerca, rafforzando così il tessuto economico locale".