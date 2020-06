Confindustria: associazione Valle d'Aosta celebra 75 anni

"Vogliamo essere protagonisti senza protagonismi, consapevoli del nostro ruolo": così Giancarlo Giachino, presidente di Confindustria Valle d'Aosta, ha spiegato oggi il significato delle celebrazioni dei 75 anni dell'associazione regionale degli industriali. In una conferenza stampa, preceduta da una cerimonia in cui è stata issata la bandiera confederale, i vertici associativi hanno ricordato la fondazione avvenuta il 2 giugno 1945, su iniziativa di un gruppo di imprenditori capitanati da Luigi Fresia.

Una iniziativa simbolica "quasi a voler sottolineare - ha precisato Giachino - la volontà di partecipare al fianco dei nostri associati alla ripartenza che si auguriamo possa vederci tutti vincenti: imprenditori, lavoratori e famiglie". Secondo il presidente regionale di Confindustria "gli imprenditori sono stati di fatto gli eroi nascosti di questa emergenza nell'affrontare, con impegno e determinazione, situazioni nuove ed eccezionali; nel tener vivo il tessuto economico e produttivo italiano con modelli e strategie mai attuati prima, riconvertendo la propria attività e accettando, laddove necessario, costi e responsabilità nuovi".

Le celebrazioni associative non prevedono grandi eventi, a causa delle norme anti Covid, ma si svolgeranno attraverso piccole manifestazioni. La prima, in calendario per luglio, coinvolgerà il settore metalmeccanico e vedrà la partecipazione di Alberto Dal Poz, presidente nazionale di Federmeccanica.