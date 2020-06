Fase 3: grido allarme B&B, sostenete anche noi

In merito alle nuove misure di sostegno dell'economia valdostana "dalle prime indiscrezioni pare che i titolari dei Bed & Breakfast non possano accedere alle misure di sostegno previste dal dispositivo regionale: chiediamo di essere supportati in quanto parte importante dell'offerta turistica che genera presenze e crea indotto all'economia regionale, e ad oggi siamo stati dimenticati". Lo dichiara Ilaria Sonatore, rappresentante del gruppo dei Bed & Breakfast che aderiscono all'Associazione degli albergatori valdostani.

"I Bed & Breakfast in Valle d'Aosta sono ormai più di 250 - prosegue - con una capacità ricettiva superiore ai 1100 posti letto; garantiscono una presenza capillare anche in aree non coperte da strutture alberghiere, completando così l'offerta turistica sul territorio valdostano. Pur essendo riconosciute come vere e proprie strutture ricettive extralberghiere non hanno sinora potuto godere di alcun aiuto (neanche dei 400 euro destinati alle persone fisiche) in quanto non in possesso di partita Iva né di posizione Inps, qualifiche non vincolanti per lo svolgimento dell'attività.Non certamente per tutti, ma per molti dei colleghi che rappresento, questa attività costituisce ad oggi l'unica forma di reddito. Avendo anche noi subìto la chiusura forzata dovuta alla diffusione del virus Covid-19, chiediamo pari diritti e dignità come tutti gli altri settori colpiti".