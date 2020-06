Fase 3: Bertschy, incontri periodici con associazioni consumatori

L'impegno della Regione Valle d'Aosta a incontri periodici con le associazioni dei consumatori per verificare le problematicità e l'impatto delle misure regionali in questa fase della crisi connessa all'emergenza sanitaria coronavirus. E' quanto è emerso da una riunione tra l'assessore regionale agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, Luigi Bertschy e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori Adiconsum, Adoc, Avcu, Federconsumatori e Codacons. Sul tavolo del confronto il tema dell'accesso agli aiuti regionali da parte dei cittadini "più fragili", meno capaci di utilizzare i servizi informatici, per i quali sono state concordate azioni specifiche. Inoltre, si è parlato di trasporto pubblico e delle "ulteriori proposte che potranno essere discusse per affrontare la crisi economica che la comunità sta vivendo".

"In questa difficile situazione - hanno concordato, in una nota congiuta, l'assessore Bertschy e i rappresentanti delle associazioni intervenute - crediamo sia importante e necessario un lavoro collegiale degli attori rappresentativi della collettività per garantire a tutti i cittadini attenzione e risposte".