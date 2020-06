Fase 3: al via aiuti per lavoratori dipendenti

(ANSA) - AOSTA, 06 GIU - Apriranno lunedì prossimo, alle 14, i termini per la presentazione delle domande per gli aiuti ai lavoratori dipendenti che hanno beneficiato di almeno sei giornate di ammortizzatori sociali, previsti dall'ultima legge regionale anti-crisi per l'emergenza coronavirus. L'indennizzo è di 200 euro. Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica unica all'indirizzo https://misurecovid19.regione.vda.it, il cui link è disponibile anche sul sito www.ohmyjob.it alla voce "#nessunosaràescluso - Misure Regionali".

Fino ad ora i valdostani che hanno beneficiato degli aiuti regionali sono stati 4.400. Le domande presentate per le varie tipologie di aiuti sono state oltre 13 mila.

"Il lavoro fatto dal dirigente Desaymonet e dalla struttura temporanea - commenta l'assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti Luigi Bertschy - è notevole e meritevole. Il 27 aprile, quando è iniziato il lavoro della struttura regionale Covid, siamo partiti dal nulla e abbiamo affrontato e superato tanti ostacoli. L'esperienza fatta fino ad ora permetterà di migliorare i tempi di risposta delle misure previste nel terzo provvedimento. Il call center istituito la scorsa settimana e che prevede 4 linee telefoniche dedicate ai cittadini verrà potenziato da lunedì con ulteriori due linee telefoniche". (ANSA).