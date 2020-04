Coronavirus: da lunedì operativa struttura gestione misure

(ANSA) - AOSTA, 24 APR - A partire da lunedì prossimo 27 aprile sarà attiva una nuova struttura organizzativa temporanea dirigenziale Emergenza economica Covid-19, all'interno del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione. "La struttura - spiega una nota - nasce per dare risposta alla necessità di dare tempestiva attuazione a tutte le misure approvate dal Consiglio regionale".

Essa non comporta costi aggiuntivi per l'Amministrazione regionale e sarà costituita da un dirigente, Raphaël Desaymonet e da 10 dipendenti di differenti livello, reclutati con avvisi interni.

La nuova struttura utilizzerà un sistema informatico nuovo che è in corso di definizione "per garantire un accesso semplice e veloce alle misure da parte di cittadini e imprese che sarà supportato da un servizio di informazione".

"Per supportare nella conoscenza delle misure e per verificare il possesso dei requisiti per la presentazione delle domande - prosegue il comunicato della Regione - è prevista la pubblicazione di note informative sul sito della regione nella sezione Emergenza Covid-19 alla voce Lavoro. L'utente viene reindirizzato alla pagina #Nessunosaràescluso dedicata a tutte le misure previste per lavoratori e imprese".

I cittadini verranno informati nei prossimi giorni dell'avvio della presentazione delle prime misure.

"La legge, che prevede misure per una platea che supera abbondantemente i 30 mila beneficiari, richiede uno sforzo organizzativo significativo e in tempi rapidi - dichiara l'assessore Bertschy -. L'emergenza economica e la necessità di dare una rapida risposta a cittadini e imprese richiedono un cambio di passo da parte dell'amministrazione regionale ed è per questo che sono state introdotte procedure semplificate e verrà utilizzata una piattaforma informatica". (ANSA).