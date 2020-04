Confindustria:Jasmine Jovial presidente Giovani imprenditori

Jasmine Jovial (Gi Group) è stata eletta - all'unanimità - presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Valle d'Aosta per il triennio 2020-2022. I Vice Presidenti saranno Alexandre Bertolin (Maison Bertolin) e Davide Dell'Innocenti (Dell'Innocenti Lamiere). Del direttivo fanno parte anche Angelo Aresu (Sant'Orso Immobiliare), Manuele Frutaz (Chenevier), Stefania Papa (Vallée d'Aoste Ecologie) e Giulio Valzolgher (Fastalp).

"La presidenza del Gruppo Giovani - è il primo commento di Jasmine Jovial - costituisce, per me, una grande opportunità che mi auguro di cogliere al meglio. Il Gruppo ha da sempre rappresentato un punto di riferimento per i giovani imprenditori e non solo e mi impegnerò perché continui ad esserlo. Mi auguro che, nel prossimo futuro, il Gruppo possa diventare un faro anche quei giovani che hanno l'ambizione di diventare imprenditori".