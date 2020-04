Opere pubbliche: Testolin, entro anno affidamenti per 30 mln

(ANSA) - AOSTA, 22 APR - Nei prossimi 4-5 mesi partiranno in Valle d'Aosta 64 procedure di affidamento di opere pubbliche per circa 25 milioni di euro che saliranno a 75 (30 mln) entro la fine dell'anno. Lo ha riferito oggi il presidente della Regione Renzo Testolin durante una conferenza stampa.

"Oggi ho fatto il punto sulle opportunità di lavoro che potranno partire nei prossimi mesi - ha spiegato - è un inizio per ridare fiducia al tessuto economico regionale". Inoltre sono previsti "nuovi appalti - ha proseguito - che vedranno la loro partenza di circa una sessantina di cantieri da qua al mese di ottobre-novembre per poco meno di 17 milioni di euro che saliranno di ulteriori 19/20 nei primi mesi del 2021". Ci saranno anche circa 60 interventi "da affidare ai professionisti per opere di progettazione che varranno poco meno di 5 milioni".

(ANSA).