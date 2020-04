Coronavirus: Savt,far ripartire economia prima possibile

(ANSA) - AOSTA, 21 APR - "Si deve lavorare per creare il prima possibile i presupposti affinché l'economia possa ripartire e le persone siano messe nelle condizioni di potere tornare a lavorare, possano tornare a sostenere la loro famiglia". E' quanto dichiara la segreteria del sindacato Savt.

"Il lavoro è dignità e noi chiediamo, - prosegue - nel rispetto delle indicazioni della comunità scientifica, che si possa tornare a lavorare il prima possibile, senza doversi ridurre a dover aspettare il sostegno pubblico di turno. Sostegni che oltretutto hanno dei tempi del tutto incerti e sicuramente troppo lunghi per la loro erogazione".

Secondo il sindacato "i sostegni economici pubblici alle famiglie e alle imprese possono, infatti, essere utili esclusivamente per un periodo limitato di tempo. Non si può immaginare che reggano per diversi mesi".

Con la prossima legge regionale "bisogna assolutamente integrare le misure messe in campo per i lavoratori, a partire dal prorogare l'integrazione degli ammortizzatori", aggiunge il Savt. (ANSA).