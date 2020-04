Coronavirus: boom cassa integrazione deroga, oltre 1.100 domande

E' boom in Valle d'Aosta delle richieste di cassa integrazione in deroga presentate dalle aziende al Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione che hanno superato quota 1.100. Delle prime 200 domande in lavorazione da parte degli uffici regionali oltre l'80 per cento ha un numero di dipendenti inferiore a 5 ed ha richiesto un numero di settimane di cassa integrazione che oscilla tra le 4 e le 9. In base all'accordo sottoscritto tra l'assessorato regionale Affari Europei, Politiche del Lavoro, Inclusione Sociale e Trasporti e le parti sociali possono acceder alla misura le imprese del settore privato che non posso accedere alla casa integrazione ordinaria o straordinaria e che hanno sospeso o ridotto la loro attività a causa dell'emergenza coronavirus.