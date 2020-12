Covid: Pescarmona (Usl Vda), fase di stasi in seconda ondata

"Siamo in una fase di stasi della seconda ondata del contagio Covid in Valle d'Aosta dopo l'impennata di casi dei mesi scorsi. La curva fa fatica a scendere in questi giorni". Lo ha detto il commissario dell'Usl della Valle d'Aosta, Angelo Pescarmona, durante la conferenza stampa fine anno dell'azienda sanitaria.

"E' stato un anno particolarmente difficile - ha aggiunto - nel quale abbiamo dovuto affrontare quello che è stato definito uno tsunami che ha investito l'intero paese. In Valle d'Aosta l'emergenza Covid ha determinato una situazione di massima flessibilità, a partire dalla struttura ospedaliera. Ciascuno di noi ha rimesso in discussione il proprio ruolo per adeguare l'offerta a quella che era la necessità".