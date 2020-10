Coronavirus: altri otto nuovi casi positivi in Valle d'Aosta

Salgono a 77 i casi positivi al coronavirus in Valle d'Aosta, otto in più rispetto a due giorni fa. Lo comunica l'Unità di crisi della Regione sulla base dei dati forniti dall'Usl. Dei contagiati otto sono ricoverati all'Ospedale Parini di Aosta e 69 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 48 ore sono stati 253.